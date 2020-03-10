В ООС повідомили про ліквідацію 21 бойовика у березні

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Вівторок, 10 березня 2020, 21:50

За даними командування Операції об'єднаних сил, втрати російсько-окупаційних військ з початку березня 2020 року склали 21 людину.

Джерело: пресслужба штабу

Деталі: За підтвердженими даними, втрати російсько-окупаційних військ з початку березня 2020 року склали:

  • загиблими – 21 особа;
  • пораненими та травмованими – 31 особа;
  • знищеними/ пошкодженими зразками озброєння та військової техніки – 3 одиниці, зокрема, автомобіль, БПЛА та багатоцільовий тягач – легкий броньований.

Що було раніше: у понеділок, 10 березня, російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил на Донбасі. Загинули двоє бійців, ще семеро поранені.

Українська правда
Теми: ООС Донбас бойові дії вбивство


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