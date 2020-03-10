В ООС сообщили о ликвидации 21 боевика в марте
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Вторник, 10 марта 2020, 21:50
По данным командования Операции объединенных сил, потери русско-оккупационных войск с начала марта 2020 составили 21 человек.
Источник: пресс-служба штаба
Детали: По подтвержденным данным, потери русско-оккупационных войск с начала марта 2020 составили:
- погибшими - 21 человек;
- ранеными и травмированными - 31 человек;
- уничтоженными / поврежденными образцами вооружения и военной техники - 3 единицы, в частности, автомобиль, БПЛА и многоцелевой тягач - легкий бронированный.
Что было раньше: в понедельник, 10 марта, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил на Донбассе. Двое бойцов погибли, еще семеро ранены.
Украинская правда
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