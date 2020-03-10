В ООС сообщили о ликвидации 21 боевика в марте

843 просмотра
Вторник, 10 марта 2020, 21:50

По данным командования Операции объединенных сил, потери русско-оккупационных войск с начала марта 2020 составили 21 человек.

Источник: пресс-служба штаба

Детали: По подтвержденным данным, потери русско-оккупационных войск с начала марта 2020 составили:

  • погибшими - 21 человек;
  • ранеными и травмированными - 31 человек;
  • уничтоженными / поврежденными образцами вооружения и военной техники - 3 единицы, в частности, автомобиль, БПЛА и многоцелевой тягач - легкий бронированный.

Что было раньше: в понедельник, 10 марта, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил на Донбассе. Двое бойцов погибли, еще семеро ранены.

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс боевые действия убийство


powered by lun.ua
Материалы по теме
Двое погибших и семеро раненых: увеличилось число жертв атаки боевиков 10 марта 2020, 18:55
Не вышел из комы: в госпитале умер тяжелораненый на Донбассе боец 10 марта 2020, 17:52
Противник пошел в атаку на донецком направлении, есть потери 10 марта 2020, 13:11
Все новости
Главные новости
Новости 10 марта: назначения в Кабмине, президентство Путина
Двое погибших и семеро раненых: увеличилось число жертв атаки боевиков
Не вышел из комы: в госпитале умер тяжелораненый на Донбассе боец
"Мерседесы", квартиры, швейцарские часы: Богдан впервые подал декларацию
Все новости
Опыт

Опыт ветерана: Виктор Шинкарук, пограничник, член Украинской сборной "Игр непокоренных"

советы

Как говорить с детьми о коронавирусе

интервью

Глава "Мисс Украина Вселенная": Наше общество еще не готово к новым стандартам красоты

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!