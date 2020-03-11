Бойовики обстріляли українських військових із-за спин цивільних – ООС

543 перегляди
Середа, 11 березня 2020, 00:33

Під час чергового загострення на лінії зіткнення бойовики вели обстріли із-за спин цивільного населення, що ускладнювало можливість прицільної відповіді з боку українських військових. 

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Під час сьогоднішнього загострення на лінії зіткнення, збройні формування Російської Федерації вдалися до звичної манери ведення обстрілів із-за спин мирного цивільного населення".

Деталі: У штабі ООС змогли реконструювати обстріл ворогом автомобіля бійців Об’єднаних сил з протитанкового ракетного комплексу. 

Завдяки цьому військові змогли визначити, що противник вів вогонь із позицій, що розташовані за будинками мирних жителів. 

"Аналіз траєкторії, рельєфу місцевості та місця влучення дає підстави стверджувати, що противник знову порушив міжнародне гуманітарне право", – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у штабі, такі дії збройних формувань РФ "значно ускладнювали завдання підрозділам ООС з нанесення прицільних ударів по вогневим точкам окупантів". 

Що передувало: У понеділок, 10 березня, російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил на Донбасі. Загинули двоє бійців, ще семеро поранені.

Українська правда
Теми: Донбас ООС Об'єднані сили на Донбасі війна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В ООС повідомили про ліквідацію 21 бойовика у березні 10 березня 2020, 21:50
Двоє загиблих і семеро поранених: зросла кількість жертв атаки бойовиків 10 березня 2020, 18:55
Не вийшов з коми: у госпіталі помер тяжкопоранений на Донбасі боєць 10 березня 2020, 17:52
Усі новини
Головні новини
Уряд хоче ввести заборону на проведення масових заходів та карантин у школах – ЗМІ
Новини 10 березня: призначення в Кабміні, президентство Путіна
Двоє загиблих і семеро поранених: зросла кількість жертв атаки бойовиків
Не вийшов з коми: у госпіталі помер тяжкопоранений на Донбасі боєць
Усі новини
Культура

Тарас Шевченко: чому він став поетом №1 в Україні та чи справді ми його знаємо

Досвід

Як дійсно виглядає тіло після пологів? Дві щирі історії жінок

Фото

11 фото, які розкажуть, як захиститись від коронавірусу