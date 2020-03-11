Боевики обстреляли украинских военных из-за спин гражданских – ООС

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Среда, 11 марта 2020, 00:33

Во время очередного обострения на линии соприкосновения боевики вели обстрелы из-за спин гражданского населения, что затрудняло возможность прицельной ответа со стороны украинских военных.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Во время сегодняшнего обострения на линии соприкосновения, вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к привычной манеры ведения обстрелов из-за спин мирного гражданского населения".

Детали: В штабе ООС смогли реконструировать обстрел врагом автомобиля бойцов Объединенных сил с противотанкового ракетного комплекса.

Благодаря этому военные смогли определить, что противник вел огонь из позиций, расположенных за домами мирных жителей.

"Анализ траектории, рельефа местности и места попадания дает основания утверждать, что противник снова нарушил международное гуманитарное право", – говорится в сообщении.

Как отмечают в штабе, такие действия вооруженных формирований РФ "значительно усложняли задачу подразделениям ООС по нанесению прицельных ударов по огневым точкам оккупантов".

Что предшествовало: В понедельник, 10 марта, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил на Донбассе. Погибли двое бойцов, еще семеро ранены.

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС Объединенные силы на Донбассе война


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