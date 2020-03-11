Британська міністр безпеки пацієнтів, попередження самогубств та психічного здоров'я, заступниця держсекретаря Департаменту охорони здоров'я та соціального забезпечення Надін Дорріс повідомила, що тест на наявність в неї коронавірусу COVID-2019 виявився позитивним.

Джерело: BBC

Деталі: За словами 62-річної Дорріс, наразі вона виконує всі рекомендації лікарів та самостійно ізолювалась вдома.

Водночас членкиня уряду переймається за свою 84-річну матір, яка з нею проживає. Окрім того, невідомо, скільки мала зустрічей консерваторка, до того як у неї виявили вірус. Органи охорони здоров’я вже почали перевіряти всіх, з ким мала контакти міністерка Дорріс.

За останніми даними, у Великобританії від COVID-19 померли 6 осіб. Також там нарахували 382 випадки зараження коронавірусом.

Національна служба охорони здоров’я Англії вже заявила, що розширює свої можливості з тестування на коронавірус. Планується, що в день можна буде проводити 10 тисяч тестів. Нині ж у день можуть перевіряти лише 1,5 тисячі людей.

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