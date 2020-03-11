У заступниці міністра охорони здоров’я Великобританії виявили коронавірус
Заступниця міністра охорони здоров’я та членкиня парламенту Надін Дорріс повідомила, що тест на наявність в неї китайського коронавірусу COVID-2019 виявився позитивним.
Джерело: BBC
Деталі: За словами 62-річної Дорріс, наразі вона виконує всі рекомендації лікарів та самостійно ізолювалась вдома.
Водночас членкиня уряду переймається за свою 84-річну матір, яка з нею проживає. Окрім того, невідомо, скільки мала зустрічей консерваторка, до того як у неї виявили вірус. Органи охорони здоров’я вже почали перевіряти всіх, з ким мала контакти міністерка Дорріс.
За останніми даними, у Великобританії від COVID-19 померли 6 осіб. Також там нарахували 382 випадки зараження коронавірусом.
Національна служба охорони здоров’я Англії вже заявила, що розширює свої можливості з тестування на коронавірус. Планується, що в день можна буде проводити 10 тисяч тестів. Нині ж у день можуть перевіряти лише 1,5 тисячі людей.
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Нагадаємо:
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
- 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом.