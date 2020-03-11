У заступниці міністра охорони здоров’я Великої Британії виявили коронавірус
Британська міністр безпеки пацієнтів, попередження самогубств та психічного здоров'я, заступниця держсекретаря Департаменту охорони здоров'я та соціального забезпечення Надін Дорріс повідомила, що тест на наявність в неї коронавірусу COVID-2019 виявився позитивним.
Джерело: BBC
Деталі: За словами 62-річної Дорріс, наразі вона виконує всі рекомендації лікарів та самостійно ізолювалась вдома.
Водночас членкиня уряду переймається за свою 84-річну матір, яка з нею проживає. Окрім того, невідомо, скільки мала зустрічей консерваторка, до того як у неї виявили вірус. Органи охорони здоров’я вже почали перевіряти всіх, з ким мала контакти міністерка Дорріс.
За останніми даними, у Великобританії від COVID-19 померли 6 осіб. Також там нарахували 382 випадки зараження коронавірусом.
Національна служба охорони здоров’я Англії вже заявила, що розширює свої можливості з тестування на коронавірус. Планується, що в день можна буде проводити 10 тисяч тестів. Нині ж у день можуть перевіряти лише 1,5 тисячі людей.
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Нагадаємо:
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
- 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом.