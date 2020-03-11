У замминистра здравоохранения Великобритании обнаружили коронавирус

Заместитель министра здравоохранения и член парламента Надин Доррис сообщила, что тест на наличие у нее китайского коронавируса COVID-2019 оказался положительным.

Источник: BBC

Детали: По словам 62-летней Доррис, она выполняет все рекомендации врачей и самостоятельно изолировалась дома.

В то же время член правительства волнуется за свою 84-летнюю мать, которая с ней проживает. Кроме того, неизвестно, сколько было встреч у консерваторки, прежде чем у нее обнаружили вирус. Органы здравоохранения уже начали проверять всех, с кем имела контакты министр Доррис.

По последним данным, в Великобритании от COVID-19 умерли 6 человек. Также там насчитали 382 случая заражения коронавируса.

Национальная служба здравоохранения Великобритании уже заявила, что расширяет свои возможности по тестированию на коронавирус. Планируется, что в день можно будет проводить 10 тысяч тестов. Сейчас же в день могут проверять только 1,5 тысячи человек.

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Напомним: