У замминистра здравоохранения Великобритании обнаружили коронавирус
Британская министр безопасности пациентов, предупреждения самоубийств и психического здоровья, заместитель госсекретаря Департамента здравоохранения и социального обеспечения Надин Доррис сообщила, что тест на наличие у нее коронавируса COVID-2019 оказался положительным.
Источник: BBC
Детали: По словам 62-летней Доррис, она выполняет все рекомендации врачей и самостоятельно изолировалась дома.
В то же время член правительства волнуется за свою 84-летнюю мать, которая с ней проживает. Кроме того, неизвестно, сколько было встреч у консерваторки, прежде чем у нее обнаружили вирус. Органы здравоохранения уже начали проверять всех, с кем имела контакты министр Доррис.
По последним данным, в Великобритании от COVID-19 умерли 6 человек. Также там насчитали 382 случая заражения коронавируса.
Национальная служба здравоохранения Великобритании уже заявила, что расширяет свои возможности по тестированию на коронавирус. Планируется, что в день можно будет проводить 10 тысяч тестов. Сейчас же в день могут проверять только 1,5 тысячи человек.
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Напомним:
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
- 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.