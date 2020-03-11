Держдума Росії зробила свій останній крок до зміни Конституції РФ

Державна Дума Російської Федерації на засіданні в середу прийняла у третьому – заключному – читанні законопроект про внесення поправок до Конституції РФ.

Джерело: ТАСС

Деталі: За поправки до Основного закону проголосували 383 депутати, проти не виступив ніхто. 43 депутати (фракція КПРФ) утрималися від голосування. Решта фракцій підтримали закон.

Тепер закон повинен бути схвалений Радою Федерації, розгляд у верхній палаті заплановано на середу.

Якщо документ буде підтримано 2/3 законодавчих зборів суб'єктів РФ, президент направить запит до Конституційного Суду для перевірки нових положень.

У разі позитивного рішення, 22 квітня буде проведено всеросійське голосування щодо поправки до Конституції.

Якщо громадяни РФ підтримають поправку, глава держави видасть указ про офіційне опублікування Конституції зі внесеними в неї поправками і зазначенням дати набуття ними чинності.

Нова редакція основного закону буде опублікована відразу після оприлюднення результатів загальноросійського голосування.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін журналістам: "Зміни, які вносяться, необхідні виходячи з викликів сьогодення і запиту суспільства. При цьому незмінними – про що неодноразово говорив президент РФ – залишаються базові принципи і цінності нашого основного закону, викладені в розділах 1, 2 і 9 .

До винесення поправок до Конституції на загальноросійське голосування депутати будуть зустрічатися зі своїми виборцями в регіонах, роз'яснювати кожну поправку. Ми сплануємо свій графік роботи в квітні таким чином, щоб депутати могли більше бути в регіонах, спілкуватися з людьми, відповідати на їхні запитання щодо змін до Конституції ".