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Держдума Росії зробила свій останній крок до зміни Конституції РФ

Середа, 11 березня 2020, 09:46
Держдума Росії зробила свій останній крок до зміни Конституції РФ

Державна Дума Російської Федерації на засіданні в середу прийняла у третьому – заключному – читанні законопроект про внесення поправок до Конституції РФ.

Джерело: ТАСС

Деталі: За поправки до Основного закону проголосували 383 депутати, проти не виступив ніхто. 43 депутати (фракція КПРФ) утрималися від голосування. Решта фракцій підтримали закон.

Тепер закон повинен бути схвалений Радою Федерації, розгляд у верхній палаті заплановано на середу.

Якщо документ буде підтримано 2/3 законодавчих зборів суб'єктів РФ, президент направить запит до Конституційного Суду для перевірки нових положень.

У разі позитивного рішення, 22 квітня буде проведено всеросійське голосування щодо поправки до Конституції.

Якщо громадяни РФ підтримають поправку, глава держави видасть указ про офіційне опублікування Конституції зі внесеними в неї поправками і зазначенням дати набуття ними чинності.

Нова редакція основного закону буде опублікована відразу після оприлюднення результатів загальноросійського голосування.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін журналістам: "Зміни, які вносяться, необхідні виходячи з викликів сьогодення і запиту суспільства. При цьому незмінними – про що неодноразово говорив президент РФ – залишаються базові принципи і цінності нашого основного закону, викладені в розділах 1, 2 і 9 .

До винесення поправок до Конституції на загальноросійське голосування депутати будуть зустрічатися зі своїми виборцями в регіонах, роз'яснювати кожну поправку. Ми сплануємо свій графік роботи в квітні таким чином, щоб депутати могли більше бути в регіонах, спілкуватися з людьми, відповідати на їхні запитання щодо змін до Конституції".

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Передісторія:

  • 20 січня президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроект про зміни до Конституції Росії. В основу ініціативи лягли тези, озвучені Путіним у посланні Федеральним зборам 15 січня, які стосувалися, зокрема, розширення повноважень парламенту і нових критеріїв до кандидатів у президенти.
  • 23 січня відбулися перше читання поправок
  • 10 березня Держдума РФ прийняла в другому читанні законопроект про внесення поправок до Конституції, підтримавши і поправку про "обнулення" президентських термінів – для Володимира Путіна.
  • 22 квітня планується провести всеросійське голосування з приводу зміни Конституції РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПутін
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