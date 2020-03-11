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Госдума России сделала свой последний шаг к изменению Конституции РФ

Среда, 11 марта 2020, 09:46
Госдума России сделала свой последний шаг к изменению Конституции РФ

Государственная Дума Российской Федерации на заседании в среду приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о поправке к Конституции РФ.

Источник: ТАСС

Детали: За поправки к Основному закону проголосовали 383 депутата, против не выступил никто. 43 депутата (фракция КПРФ) воздержались от голосования. Остальные фракции подержали закон.

Теперь закон должен быть одобрен Советом Федерации, рассмотрение в верхней палате запланировано в среду.

Если документ будет поддержан 2/3 законодательных собраний субъектов РФ, президент направит запрос в КС для проверки новых положений.

В случае положительного решения, 22 апреля будет проведено всероссийское голосование по поправке к Конституции.

Если граждане РФ поддержат поправку, глава государства издаст указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками и указанием даты вступления их в силу.

Новая редакция основного закона будет опубликована сразу после обнародования результатов общероссийского голосования.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам: "Изменения, которые вносятся, необходимы исходя из вызовов сегодняшнего дня и запроса общества. При этом неизменными – о чем неоднократно говорил президент РФ – остаются базовые принципы и ценности нашего основного закона, изложенные в главах 1, 2 и 9.

До вынесения поправок в Конституцию на общероссийское голосование депутаты будут встречаться со своими избирателями в регионах, разъяснять каждую поправку.

Мы спланируем свой график работы в апреле таким образом, чтобы депутаты могли больше быть в регионах, общаться с людьми, отвечать на их вопросы относительно изменений в Конституцию".

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Предыстория:

  • 20 января президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России. В основу инициативы легли тезисы, озвученные Путиным в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались, в частности, расширения полномочий парламента и новых критериев к кандидатам в президенты.
  • 23 января состоялось первое чтение поправок
  • 10 марта Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о поправке к Конституции, поддержав и поправку об "обнулении" президентских сроков – для Владимира Путина.
  • 22 апреля планируется провести всероссийское голосование по поводу изменения Конституции РФ.

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Темы: РосcияПутин
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