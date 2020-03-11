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Президент призначив тимчасового керівника Київської ОДА

Середа, 11 березня 2020, 10:18
Василь Володін

Президент України Володимир Зеленський призначив Василя Володіна т.в.о голови Київської обласної державної адміністрації

Джерело: Указ президента №76/2020

Дослівно в указі: "Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації на Володіна Василя Геннадійовича".

Деталі: Попереднім указом Зеленський звільнив з посади голови Київської обласної державної адміністрації Олексія Чернишова, який 4 березня був призначений міністром розвитку громад і територій.

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Теми: Київська областьЗеленський
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