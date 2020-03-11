Президент призначив тимчасового керівника Київської ОДА
Середа, 11 березня 2020, 10:18
Президент України Володимир Зеленський призначив Василя Володіна т.в.о голови Київської обласної державної адміністрації
Джерело: Указ президента №76/2020
Дослівно в указі: "Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації на Володіна Василя Геннадійовича".
Деталі: Попереднім указом Зеленський звільнив з посади голови Київської обласної державної адміністрації Олексія Чернишова, який 4 березня був призначений міністром розвитку громад і територій.
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Передісторія:
- 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви та проголосувала відставку його уряду.
- Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля та за новий склад уряду.