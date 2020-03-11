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Президент назначил временного управляющего Киевской ОГА

Среда, 11 марта 2020, 10:18
Василий Володин

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Володина вр.и.о. председателя Киевской областной государственной администрации

Источник: Указ президента №76/2020

Дословно в указе: "Временно возложить исполнение обязанностей председателя Киевской областной государственной администрации на Володина Василия Геннадьевича".

Детали: Предыдущим указом Зеленский освободил от должности председателя Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышева, который 4 марта был назначен министром развития общин и территорий.

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Предыстория:

  • 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления и проголосовала отставку его правительства.
  • В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вицепремьера Дениса Шмыгаля и за новый состав правительства.

Темы: Киевская областьЗеленский
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