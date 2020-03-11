Чумак: Поновлений на посаді прокурор Києва пройде атестацію
В.о. генпрокурора Віктор Чумак заявив, що люстрований прокурор Києва Сергій Юлдашев, якого наказом генпрокурора після рішення суду недавно поновили на посаді, пройде атестацію.
Джерело: Чумак в ефірі "UA:Перший"
Пряма мова: "Юлдашев іде на атестацію. І атестаційні комісії дадуть абсолютно повну оцінку Юлдашеву. Я думаю, що ще піде по часу".
Деталі: Чумак уточнив, що наразі є 15 рішень судів про поновлення люстрованих прокурорів на посадах, і 6 із них уже виконали.
Що було раніше: 10 березня поновлений на посаді прокурора міста Києва Сергій Юлдашев приступив до виконання службових обов’язків.
Передісторія:
- 24 березня 2015 року прокурор Києва Сергій Юлдашев був звільнений згідно з законом про очищення влади. Юлдашев підпадав під люстрацію, бо у 2013-2014 роках був заступником прокурора Луганської області.
- 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення, за яким закон "Про очищення влади" порушив права українських чиновників.
- Суд вирішив, що закон застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом більш ніж року за часів президентства Януковича, або на підставі зайняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.
- У січні 2020 року Україна оскаржила рішення ЄСПЛ, який визнав норми закону "Про очищення влади" порушенням Конвенції про захист прав людини.
- Велика палата Європейського суду не задовольнила запит української сторони. 25 лютого постанова ЄСПЛ набула чинності.
- 25 лютого 2020 року Дніпропетровський окружний адмінсуд поновив на посаді Юлдашева.
- Після цього Юлдашева на посаді поновив своїм наказом на той час генпрокурор Руслан Рябошапка.