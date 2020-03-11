Чумак: Поновлений на посаді прокурор Києва пройде атестацію

В.о. генпрокурора Віктор Чумак заявив, що люстрований прокурор Києва Сергій Юлдашев, якого наказом генпрокурора після рішення суду недавно поновили на посаді, пройде атестацію.

Джерело: Чумак в ефірі "UA:Перший"

Пряма мова: "Юлдашев іде на атестацію. І атестаційні комісії дадуть абсолютно повну оцінку Юлдашеву. Я думаю, що ще піде по часу".

Деталі: Чумак уточнив, що наразі є 15 рішень судів про поновлення люстрованих прокурорів на посадах, і 6 із них уже виконали.

Що було раніше: 10 березня поновлений на посаді прокурора міста Києва Сергій Юлдашев приступив до виконання службових обов’язків.

Передісторія: