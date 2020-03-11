Чумак: Поновлений на посаді прокурор Києва пройде атестацію
Середа, 11 березня 2020, 15:08
В.о. генпрокурора Віктор Чумак заявив, що люстрований прокурор Києва Сергій Юлдашев, якого наказом генпрокурора після рішення суду недавно поновили на посаді, пройде атестацію.
Джерело: Чумак в ефірі "UA:Перший"
Пряма мова: "Юлдашев іде на атестацію. І атестаційні комісії дадуть абсолютно повну оцінку Юлдашеву. Я думаю, що ще піде по часу".
Деталі: Чумак уточнив, що наразі є 15 рішень судів про поновлення люстрованих прокурорів на посадах, і 6 із них уже виконали.
Що було раніше: 10 березня поновлений на посаді прокурора міста Києва Сергій Юлдашев приступив до виконання службових обов’язків.
Передісторія:
- 24 березня 2015 року прокурор Києва Сергій Юлдашев був звільнений згідно з законом про очищення влади. Юлдашев підпадав під люстрацію, бо у 2013-2014 роках був заступником прокурора Луганської області.
- 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення, за яким закон "Про очищення влади" порушив права українських чиновників.
- Суд вирішив, що закон застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом більш ніж року за часів президентства Януковича, або на підставі зайняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.
- У січні 2020 року Україна оскаржила рішення ЄСПЛ, який визнав норми закону "Про очищення влади" порушенням Конвенції про захист прав людини.
- Велика палата Європейського суду не задовольнила запит української сторони. 25 лютого постанова ЄСПЛ набула чинності.
- 25 лютого 2020 року Дніпропетровський окружний адмінсуд поновив на посаді Юлдашева.
- Після цього Юлдашева на посаді поновив своїм наказом на той час генпрокурор Руслан Рябошапка.
Українська правда