Чумак: Восстановленный в должности прокурор Киева пройдет аттестацию
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Среда, 11 марта 2020, 16:08
И.о. генпрокурора Виктор Чумак заявил, что люстрированный прокурор Киева Сергей Юлдашев, которого приказом генпрокурора после решения суда недавно восстановили в должности, пройдет аттестацию.
Источник: Чумак в эфире "UA: Первый"
Прямая речь: "Юлдашев идет на аттестацию. И аттестационные комиссии дадут абсолютно полную оценку Юлдашеву. Я думаю, что еще пойдет по времени".
Детали: Чумак уточнил, что сейчас есть 15 решений судов о восстановлении люстрированных прокуроров в должностях, и 6 из них уже выполнили.
Что было раньше: 10 марта восстановленный в должности прокурора города Киева Сергей Юлдашев приступил к исполнению служебных обязанностей.
Предыстория:
- 24 марта 2015 года прокурор Киева Сергей Юлдашев был уволен согласно закону об очищении власти. Юлдашев подпадал под люстрацию, потому что в 2013-2014 был зампрокурора Луганской области.
- 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение, согласно которому закон "Об очищении власти" нарушил права украинских чиновников.
- Суд решил, что закон применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на госслужбе в течение более чем года во времена президентства Януковича, или на основании занятия должностей в Компартии до 1991 года.
- В январе 2020 года Украина обжаловала решение ЕСПЧ, признавшего нормы закона "Об очищении власти" нарушением Конвенции о защите прав человека.
- Большая палата Европейского суда не удовлетворила запрос украинской стороны. 25 февраля постановление ЕСПЧ вступило в силу.
- 25 февраля Днепропетровский окружной админсуд восстановил в должности Юлдашева.
- После этого Юлдашева восстановил в должности своим приказом в то время генпрокурор Руслан Рябошапка.
Украинская правда
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