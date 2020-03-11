Чумак: Восстановленный в должности прокурор Киева пройдет аттестацию

И.о. генпрокурора Виктор Чумак заявил, что люстрированный прокурор Киева Сергей Юлдашев, которого приказом генпрокурора после решения суда недавно восстановили в должности, пройдет аттестацию.

Источник: Чумак в эфире "UA: Первый"

Прямая речь: "Юлдашев идет на аттестацию. И аттестационные комиссии дадут абсолютно полную оценку Юлдашеву. Я думаю, что еще пойдет по времени".

Детали: Чумак уточнил, что сейчас есть 15 решений судов о восстановлении люстрированных прокуроров в должностях, и 6 из них уже выполнили.

Что было раньше: 10 марта восстановленный в должности прокурора города Киева Сергей Юлдашев приступил к исполнению служебных обязанностей.

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