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Від початку доби на Донбасі зберігається "тиша"

Середа, 11 березня 2020, 18:25
Від початку доби на Донбасі зберігається тиша

Штаб Об'єднаних сил повідомляє, що з початку доби 11 березня російські окупаційні війська не порушували режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Упродовж поточної доби(11 березня - ред.) збройні формування Російської Федерації режим припинення вогню не порушували. Втрат серед українських військовослужбовців немає".

Деталі: Як зазначають у штабі, на всіх ділянках розведення ситуація залишається стабільною. 

Що було раніше: 10 березня російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Піски.

Українська правда
Теми: ДонбасООС
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