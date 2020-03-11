Від початку доби на Донбасі зберігається "тиша"
Середа, 11 березня 2020, 18:25
Штаб Об'єднаних сил повідомляє, що з початку доби 11 березня російські окупаційні війська не порушували режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Упродовж поточної доби(11 березня - ред.) збройні формування Російської Федерації режим припинення вогню не порушували. Втрат серед українських військовослужбовців немає".
Деталі: Як зазначають у штабі, на всіх ділянках розведення ситуація залишається стабільною.
Що було раніше: 10 березня російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Піски.
Українська правда