На Донбассе с начала суток сохраняется режим "тишины"

Штаб Объединенных сил сообщает, что с начала суток 11 марта российские оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В течение текущих суток (11 марта - ред.) вооруженные формирования Российской Федерации режим прекращения огня не нарушали. Потерь среди украинских военнослужащих нет".

Детали: Как отмечают в штабе, на всех участках разведения ситуация остается стабильной.

Что было раньше: 10 марта российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески.