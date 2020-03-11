На Донбассе с начала суток сохраняется режим "тишины"
Среда, 11 марта 2020, 18:25
Штаб Объединенных сил сообщает, что с начала суток 11 марта российские оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Дословно: "В течение текущих суток (11 марта - ред.) вооруженные формирования Российской Федерации режим прекращения огня не нарушали. Потерь среди украинских военнослужащих нет".
Детали: Как отмечают в штабе, на всех участках разведения ситуация остается стабильной.
Что было раньше: 10 марта российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески.
Украинская правда