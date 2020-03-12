Пристайко відповів Сивохо: У НАТО немає заборони на вступ країни з конфліктом

Віцепрем'єр і колишній міністр закордонних справ Вадим Пристайко спростовує, що основоположні документи Північноатлантичного Альянсу забороняють країнам із конфліктом приєднуватися до нього.

Джерело: Twitter-повідомлення Пристайка та заява радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо в ефірі каналу "Наш", яка йому передувала

Пряма мова Пристайка, який очолював місію України при НАТО у 2017-2019 роках: "Пора позбутися міфів, нав'язаних нам! В основоположних документах НАТО немає положення про неможливість вступу країни з конфліктом. Політичне рішення щодо вступу України буде залежати від нашого розвитку: реформ, забезпечення демократії та верховенства права".

Пора позбутися міфів, нав'язаних нам! В основоположних документах #НАТО немає положення про неможливість вступу країни з конфліктом. Політичне рішення щодо вступу України буде залежати від нашого розвитку – реформ, забезпечення демократії та верховенства права — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) March 12, 2020

Пряма мова Сивохо раніше: "Видно неозброєним оком, що нічого не відбувається в цьому напрямку (наближення до членства в НАТО – ред.). Так, є прагнення, так, воно може бути закріплено в офіційних документах – але нічого такого не відбувається. Наприклад, у НАТО не можуть вступити країни з внутрішнім конфліктом. У нас, на жаль, є бойові дії. Що робити".

Деталі: Минуло вже 2 роки, як Україна стала "країною-аспірантом" для НАТО.

На запитання ведучого, чи може НАТО допомогти повернути Крим, Сивохо відповів: "Ви вважаєте, що можна повернути Крим якимось військовим чином? НАТО – це військова допомога, в першу чергу".

Крім того, Сивохо сподівається, що в цьому році Україна наблизиться до повернення окупованих територій: "У цьому питанні, я нестримний оптиміст. Думаю, що все у нас обов'язково вийде – потрібно цього просто захотіти і перебороти наявний опір. І тут я буду всебічно допомагати президенту Зеленському".

За словами Сивохо, "платформа примирення", якою він займався, стартує найближчим часом.

Радник секретаря РНБО пояснив, що у справі примирення дуже важлива допомога конкретним людям і організаціям – і цей майданчик об'єднає різні громадські організації та дасть можливість виробляти рекомендації для влади.

Сивохо сподівається, що це буде майданчик для діалогу, який буде "зшивати країну", для вираження думок і тієї сторони, яка конфліктує на сході України.