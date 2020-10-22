Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сивохо розкритикував вояж "слуг" на Донбас

Четвер, 22 жовтня 2020, 17:42
Сивохо розкритикував вояж слуг на Донбас
фото: facebook.com/sivokho

Колишній радник секретаря РНБО Сергій Сивохо розкритикував нардепів "Слуги народу", які приїхали на Донбас.

Джерело: Сивохо в Facebook

Пряма мова Сивохо: "Поясніть мені, шановні слуги, якому народу ви служите? Два дні, сміливі і красиві, селфитеся на Донбасі в супроводі охорони, а до простих людей так і не зійшли.

Що заважало вам заїхати в те ж Опитне, де вас давно чекають і куди я вас запрошував? Або хоча б в інше село сірої зони? Або вам не цікаві громадяни України, яких ви позбавили права голосу?".

Деталі: Поїздку "слуг" Сивохо назвав "смішною метушнею на лінію зіткнення за три дні до виборів".

Нагадаємо: 21 жовтня близько сотні народних депутатів з фракції партії "Слуга народу" виїхали з робочою поїздкою на Донбас, яка триватиме два дні.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СивохоСлуга народуДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Сивохо
Сивохо: Не засмутилися через "корочки", але переживаємо про втрачений Донбас
Сивохо звільнили з РНБО
Якою має бути національна діалогова платформа: висновки історії з Сивохом
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: