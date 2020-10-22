Сивохо розкритикував вояж "слуг" на Донбас

Колишній радник секретаря РНБО Сергій Сивохо розкритикував нардепів "Слуги народу", які приїхали на Донбас.

Джерело: Сивохо в Facebook

Пряма мова Сивохо: "Поясніть мені, шановні слуги, якому народу ви служите? Два дні, сміливі і красиві, селфитеся на Донбасі в супроводі охорони, а до простих людей так і не зійшли.

Що заважало вам заїхати в те ж Опитне, де вас давно чекають і куди я вас запрошував? Або хоча б в інше село сірої зони? Або вам не цікаві громадяни України, яких ви позбавили права голосу?".

Деталі: Поїздку "слуг" Сивохо назвав "смішною метушнею на лінію зіткнення за три дні до виборів".

Нагадаємо: 21 жовтня близько сотні народних депутатів з фракції партії "Слуга народу" виїхали з робочою поїздкою на Донбас, яка триватиме два дні.