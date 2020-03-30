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Сивохо: Не засмутилися через "корочки", але переживаємо про втрачений Донбас

Понеділок, 30 березня 2020, 17:40
Сивохо: Не засмутилися через корочки, але переживаємо про втрачений Донбас

Сергій Сивохо вважає своє звільнення сигналом про те, що Раді національної безпеки й оборони більше не цікава реінтеграція Донбасу, але він сам продовжить роботу над Національною платформою примирення та єдності.

Джерело: пост Сивохо у Facebook

Пряма мова: "Можна, звісно, нічого й не писати – всім і так зрозуміло, що клеркам із РНБО більше не цікава тема Донбасу. На темі миру добре заходити в кабінети, а потім продавати країну і ховати голову в пісок під тиском активної меншості.

РНБО зі грізного й важливого органу перетворилася на фікцію.

Ми з Максимом Ткаченком сильно не засмутилися через втрачені "корочки", але ми переживаємо про втрачений Донбас. Тому ми будемо продовжувати допомагати президенту в його прагненні до миру!

Я радий, що тепер зможу зосередитися на Національній платформі примирення та єдності. Нас уже немало! Продовжуємо роботу! Мир нам".

Цьому передувало: Сергія Сивохо, який раніше був відомий як шоумен і комік, звільнили з посади радника секретаря РНБО України, яку він займав на громадських засадах.

Також звільнили з посади радника секретаря РНБО на громадських засадах нардепа від "Слуги народу" Максима Ткаченка.

Перед цим, 12 березня, Сивохо намагався презентувати Національну платформу примирення та єдності – але цей захід зірвали: ветерани полку "Азов" виштовхали Сивохо з презентації.

"Українська правда" у Threads

Теми: СивохоРНБОДонбас
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