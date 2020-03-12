Пристайко ответил Сивохо: В НАТО нет запрета на вступление страны с конфликтом

Вице-премьер и бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко опровергает, что основополагающие документы Североатлантического Альянса запрещают странам с конфликтом присоединяться к нему.

Источник: Twitter-сообщение Пристайко и заявление советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо в эфире канала "Наш", которое ему предшествовало

Прямая речь Пристайко, который возглавлял миссию Украины при НАТО в 2017-2019 годах: "Пора избавиться от мифов, навязанных нам! В основополагающих документах НАТО нет положения о невозможности вступления страны с конфликтом. Политическое решение по вступлению Украины будет зависеть от нашего развития: реформ, обеспечения демократии и верховенства права".

Пора позбутися міфів, нав'язаних нам! В основоположних документах #НАТО немає положення про неможливість вступу країни з конфліктом. Політичне рішення щодо вступу України буде залежати від нашого розвитку – реформ, забезпечення демократії та верховенства права — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) March 12, 2020

Прямая речь Сивохо ранее: "Видно невооруженным взглядом, что ничего не происходит в этом направлении (приближения к членству в НАТО – ред.). Да, есть стремление, да, оно может быть закреплено в официальных документах – но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия. Что делать".

Детали: Прошло уже 2 года, как Украина стала "страной-аспирантом" для НАТО.

На вопрос ведущего, может ли НАТО помочь вернуть Крым, Сивохо ответил: "Вы считаете, что можно вернуть Крым каким-то военным образом? НАТО – это военная помощь, в первую очередь".

Кроме того, Сивохо надеется, что в этом году Украина приблизится к возвращению оккупированных территорий: "В этом вопросе, я неудержимый оптимист. Думаю, что все у нас обязательно получится – нужно этого просто захотеть и перебороть существующее сопротивление. И тут я буду всесторонне помогать президент Зеленскому".

По словам Сивохо, "платформа примирения", которой он занимался, стартует в бижайшее время.

Советник секретаря СНБО объяснил, что в деле примирения очень важна помощь конкретным людям и организациям – и эта площадка объединит разные общественные организации и даст возможность вырабатывать рекомендации для власти.

Сивохо надеется, что это будет площадка для диалога, который будет "сшивать страну", для выражения мнений и той стороны, которая конфликтует на востоке Украины.