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Нестабільна ситуація: в Кремлі розповіли, чому Путін правитиме вічно

Четвер, 12 березня 2020, 11:03
Нестабільна ситуація: в Кремлі розповіли, чому Путін правитиме вічно

"Складна ситуація в світі" названа причиною, чому президент Росії Володимир Путін зможе обиратися необмежену кількість разів.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС

Пряма мова: "Ситуація в світі добре відома, вона досить-дуже неспокійна, якщо не сказати надзвичайно турбулентна. Багато країн світу, але особливо наша країна, звичайно, знаходяться в дуже і дуже нестабільній ситуації навколо.

У такі нелегкі роки деякі країни приймали рішення про можливість для чинного президента залишатися і далі на своєму шляху".

Деталі: Пєсков заявив, що "в ці непрості роки" величезне значення має стабільність, твердість і послідовність влади.

Що було раніше: Державна Дума Російської Федерації підтримала поправку до Конституції РФ про обнулення президентських термінів.

Сам Путін, виступаючи перед голосуванням, заявив, що нібито не підтримує ідею зняти ліміт числа термінів повноважень президента РФ, але заявив, що президентські терміни можуть бути обнулені, якщо відповідну поправку підтримає Конституційний суд.

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Передісторія:

  • 20 січня президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроект про зміни до Конституції Росії. В основу ініціативи лягли тези, озвучені Путіним у посланні Федеральним зборам 15 січня, які стосувалися, зокрема, розширення повноважень парламенту і нових критеріїв до кандидатів у президенти.
  • 23 січня відбулися перше читання поправок – залишилося ще два.
  • 22 квітня планується провести всеросійське голосування з приводу зміни Конституції РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосія
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