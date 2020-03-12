Нестабильная ситуация: в Кремле рассказали, почему Путин будет править вечно

"Сложная ситуация в мире" названа причиной, почему президент России Владимир Путин сможет избираться неограниченное количество раз.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС

Прямая речь: "Ситуация в мире хорошо известна, она весьма-весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна. Многие страны мира, но особенно наша страна, конечно, находятся в весьма и весьма нестабильной ситуации вокруг.

В такие нелегкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути".

Детали: Песков заявил, что "в эти непростые годы" огромное значение имеет стабильность, твердость и последовательность власти.

Что было раньше: Государственная Дума Российской Федерации поддержала поправку к Конституции РФ об обнулении президентских сроков.

Сам Путин, выступая перед голосованием, заявил, что будто бы не поддерживает идею снять лимит числа сроков полномочий президента РФ, но заявил, что президентские сроки могут быть обнулены, если соответствующую поправку поддержит Конституционный суд.

Читайте также: Вечный царь России. Почему Путин разогнал правительство и переписывает Конституцию

Предыстория: