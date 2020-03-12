Коронавірус: в Україну повернулися пасажири лайнера Grand Princess
До України повернулися двоє наших громадян, які перебували на ізольованому через спалах корона вірусу лайнері Grand Princess, їх помістили на обсервацію.
Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу та в коментарі УП
Пряма мова: "Приємна новина: сьогодні вночі до України безпечно повернулися громадяни України, які перебували на судні Grand Princess. Вони декілька разів пройшли контроль на стан свого здоров’я. У них не виявлено ознак захворювання на коронавірус. Але як додатковий захід безпеки їх помістили до відповідного медичного закладу для продовження обсервації".
Деталі: Кулеба повідомив, що переміщення двох громадян України з лайнера МЗС організували з американськими партнерами. Міністерство охорони здоров’я наразі займається їхньою обсервацією. Міністр уточнив "Українській правді", що 47 українців, які є членами екіпажу, продовжують перебувати на лайнері на вимогу судновласника.
Передісторія:
- Біля узбережжя американської Каліфорнії на круїзному лайнері Grand Princess у 21 пасажира був діагностований Covid-2019.
- Згодом з'ясувалося, що на судні перебувають 49 громадян України. З них 47 – члени екіпажу та 2 пасажирів.
- Всього на борту 3500 осіб, громадяни 54 країн світу (1100 членів екіпажу, 2400 пасажирів).
- Повідомлялося, що 49 українців на борту лайнера Grand Princess, де виявили спалах коронавірусу, не мають ознак хвороби.