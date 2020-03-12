Коронавірус: в Україну повернулися пасажири лайнера Grand Princess

До України повернулися двоє наших громадян, які перебували на ізольованому через спалах корона вірусу лайнері Grand Princess, їх помістили на обсервацію.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу та в коментарі УП

Пряма мова: "Приємна новина: сьогодні вночі до України безпечно повернулися громадяни України, які перебували на судні Grand Princess. Вони декілька разів пройшли контроль на стан свого здоров’я. У них не виявлено ознак захворювання на коронавірус. Але як додатковий захід безпеки їх помістили до відповідного медичного закладу для продовження обсервації".

Деталі: Кулеба повідомив, що переміщення двох громадян України з лайнера МЗС організували з американськими партнерами. Міністерство охорони здоров’я наразі займається їхньою обсервацією. Міністр уточнив "Українській правді", що 47 українців, які є членами екіпажу, продовжують перебувати на лайнері на вимогу судновласника.

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