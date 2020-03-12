Коронавирус: в Украину вернулись пассажиры лайнера Grand Princess

В Украину вернулись двое наших граждан, которые находились на изолированном из-за вспышки коронавируса лайнере Grand Princess, их поместили на обсервацию.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге и в комментарии УП

Прямая речь: "Приятная новость: сегодня ночью в Украину безопасно вернулись граждане Украины, которые находились на судне Grand Princess. Они несколько раз прошли контроль на состояние своего здоровья. У них не выявлено признаков заболевания коронавирусом. Но как дополнительную меру безопасности их поместили в соответствующее медицинское учреждение для продолжения наблюдения".

Детали: Кулеба сообщил, что перемещение двух граждан Украины с лайнера МИД организовал с американскими партнерами. Министерство здравоохранения сейчас занимается их обсервацией. Министр уточнил "Украинской правде", что 47 украинцев, которые являются членами экипажа, продолжают находиться на лайнере по требованию судовладельца.

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