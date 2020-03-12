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Коронавирус: в Украину вернулись пассажиры лайнера Grand Princess

Четверг, 12 марта 2020, 11:12
Коронавирус: в Украину вернулись пассажиры лайнера Grand Princess

В Украину вернулись двое наших граждан, которые находились на изолированном из-за вспышки коронавируса лайнере Grand Princess, их поместили на обсервацию.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге и в комментарии УП

Прямая речь: "Приятная новость: сегодня ночью в Украину безопасно вернулись граждане Украины, которые находились на судне Grand Princess. Они несколько раз прошли контроль на состояние своего здоровья. У них не выявлено признаков заболевания коронавирусом. Но как дополнительную меру безопасности их поместили в соответствующее медицинское учреждение для продолжения наблюдения".

Детали: Кулеба сообщил, что перемещение двух граждан Украины с лайнера МИД организовал с американскими партнерами. Министерство здравоохранения сейчас занимается их обсервацией. Министр уточнил "Украинской правде", что 47 украинцев, которые являются членами экипажа, продолжают находиться на лайнере по требованию судовладельца.

Предыстория:

  • У побережья американского Калифорнии на круизном лайнере Grand Princess у 21 пассажира был диагностирован Covid-2019.
  • Впоследствии выяснилось, что на судне находятся 49 граждан Украины. Из них 47 - члены экипажа и 2 пассажира.
  • Всего на борту 3500 человек, граждане 54 стран мира (1100 членов экипажа, 2400 пассажиров).
  • Сообщалось, что 49 украинцев на борту лайнера Grand Princess, где обнаружили вспышку коронавируса, не имеют признаков болезни.

Валентина Романенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019
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