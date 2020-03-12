Кіна не буде: У Києві кінотеатри і центри мистецтва пішли на карантин

Комунальні та деякі приватні кінотеатри Києва, а також театри і центри мистецтв призупинили свою роботу через карантин, введений з 12 березня для запобігання поширенню коронавирусної інфекції.

Джерело: гендиректор мережі Multiplex Роман Романчук в Facebook, представники мережі "Оскар" і мережі "Лінія кіно" в коментарі "Українській правді", пресслужба КМДА з посиланням на директора Департаменту культури Діану Попову, центр сучасного мистецтва PinchukArtCentre в Facebook, "Дикий театр" у Facebook

Пряма мова Романчука: "Рішенням постійної комісії КМДА... було введено в дію рішення про закриття кінотеатрів в місті Київ на період до 31 березня 2020 року.

З високим ступенем ймовірності закриття відбуватимуться і по інших містах країни протягом найближчих декількох днів.

У період вимушеної паузи будемо фокусуватися на оновленні нашої стратегії, відточувати ділянки процесів, в яких ми ще не досягли досконалості в роботі з вами, формувати нові продукти".

Деталі: Романчук додав, що Multiplex відновить свою роботу з моменту офіційного закінчення національного карантину.

На сайті мережі вказано "Сьогодні кіна не буде. Проводиться з 12.03.2020 по 28.03.2020".

У мережі кінотеатрів "Оскар" "Українській правді" повідомили, що купити квитки на найближчі дні не вийде, тому що вони пішли на карантин. На питання, що будуть робити з проданими на сеанси квитками, в касі кінотеатру сказали, що квитки не були продані, оскільки прем'єри стартують з четверга, а продаж квитків закрили ще в середу.

А ось в кінотеатрі "Лінія кіно" в ТРЦ "Аладін" заявили, що ніяких коментарів не дають. Станом на 11:45 на сайті можна купити квитки на сеанси 12 березня і наступні дні, аж до 18 березня.

Також доступні квитки і в інших кінотеатрах цієї мережі. Однак додзвонитися в кінотеатри за вказаними на сайті телефонами "Українській правді" не вдалося.

Також вирішив не скасовувати свої вистави "Дикий театр". У соцмережі вони повідомили, що обмежать кількість глядачів на виставах до 199 осіб, як того вимагає постанова Кабміну, але всі вистави будуть показані за планом.

Усі комунальні кінотеатри та театри столиці пішли на карантин.

Закрився до кінця місяця і центр сучасного мистецтва PinchukArtCentre. На час карантину центр вирішив публікувати записи лекцій, відео-профайли художників-номінантів премії і матеріали Дослідницької платформи PinchukArtCentre.

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Що було раніше: Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

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