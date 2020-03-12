Кина не будет: В Киеве кинотеатры и центры искусства ушли на карантин

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Четверг, 12 марта 2020, 12:05

Коммунальные и некоторые частные кинотеатры Киева, а также театры и центры искусства приостановили свою работу из-за карантина, введенного с 12 марта для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Источник: гендиректор сети Multiplex Роман Романчук в Facebook, представители сети "Оскар" и сети "Линия кино" в комментарии "Украинской правде", пресс-служба КГГА со ссылкой на директора Департамента культуры Диану Попову, центр современного искусства PinchukArtCentre в Facebook? "Дикий театр" у Facebook 

Прямая речь Романчука: "Решением постоянной комиссии КМДА … было введено в действие решение о закрытии кинотеатров в городе Киев на период до 31 марта 2020 года.

С высокой степенью вероятности закрытия будут происходить и по другим городам страны на протяжении ближайших нескольких дней.

В период вынужденной паузы будем фокусироваться на обновлении нашей стратегии, оттачивать участки процессов, в которых мы еще не достигли совершенства в работе с вами, формировать новые продукты".

Детали: Романчук добавил, что Multiplex возобновит свою работу с момента официального окончания национального карантина.  

На сайте сети указано "Сегодня кино не будет. Проводится с 12.03.2020 по 28.03.2020".

 

В сети кинотеатров "Оскар" "Украинской правде" сообщили, что купить билеты на ближайшие дни не получится, потому что они ушли на карантин. На вопрос, что будут делать с проданными на сеансы билетами, в кассе кинотеатра сказали, что билеты не были проданы, поскольку премьеры стартуют с четверга, а продажу билетов закрыли еще в среду.

А вот в кинотеатре "Линия кино" в ТРЦ "Алладин" заявили, что никаких комментариев не дают. По состоянию на 11:45 на сайте можно купить билеты на сеансы 12 марта и последующие дни, вплоть до 18 марта. 

 

Также доступны билеты и в других кинотеатрах этой сети. Однако дозвониться в кинотеатры по указанным на сайте телефонах "Украинской правде" не удалось. 

 

Также решил не отменять свои спектакли "Дикий театр". В соцсети они сообщили, что ограничат количество зрителей на спектаклях до 199 человек, как того требует постановление Кабмина, но все спектакли будут показаны по плану. 

Все коммунальные кинотеатры и театры столицы ушли на карантин.   

Закрылся до конца месяца и центр современного искусства PinchukArtCentre. На время карантина центр решил публиковать записи лекций, видео-профайлы художников-номинантов премии и материалы Исследовательской платформы PinchukArtCentre.

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Что было раньше: Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

Предыстория: 

  • 11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев идет на карантин. В частности сообщалось, что с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы закрывают на карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Ирина Балачук, УП
Темы: коронавирус карантин кино


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