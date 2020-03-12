Ветераны "Азова" толкнули Сивохо на пол и сорвали его презентацию

Ветераны полка "Азов" вытолкали советника секретаря СНБО Сергея Сивохо с его собственной презентации "Национальной платформы примирения и единства" на Донбассе.

Источник: ВВС News Украина и видео конфликта от телеканала "Прямой"

Детали: Как передает ВВС, ветераны полка упрекали советника секретаря СНБО в том, что он говорит о внутреннем конфликте, а не о войне против России.

Как видно на видеозаписи, экс-азовцы обступили Сивохо и на повышенных тонах что-то ему доказывали. Параллельно они сломали стенд с названием программы Сивохо.

Также звучали нецензурные призывы в адрес Сивохо, чтобы он ехал в Ростов.

Затем мужчины со словами "до свидания" начали выталкивать советника секретаря СНБО в сторону выхода из здания. И делали это так интенсивно, что Сивохо упал на пол. После чего встал и прихрамывая вышел из зала.

</ iframe><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark">​</span>

Позднее в Facebook Сивохо прокомментировал конфликт. Он написал, что нападавшим на него людям нужен не мир, а война, потому что на ней можно заработать.

Прямая речь: "Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог".

Чуть раньше советник секретаря СНБО рассказал на своей страничке о самой презентации.

"Больше 40 представителей СМИ, члены общественных организаций и международного сообщества, представители Офиса президента и нового МинТОТ, религиозных конфессий и профильных рабочих групп прямо сейчас собираются в одном зале.

Сегодня мы делаем первые шаги к миру. Начинаем путь, на который за 6 лет никто не осмелился выйти. Путь к миру через диалог", - писал Сивохо.