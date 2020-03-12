Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МОЗ рекомендує підприємствам відпускати працівників на дистанційну роботу

Четвер, 12 березня 2020, 11:50
МОЗ рекомендує підприємствам відпускати працівників на дистанційну роботу

З метою зниження ризику поширення коронавірусної інфекції в Україні МОЗ рекомендує підприємствам, за можливості, відпускати співробітників на дистанційну роботу.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу

Пряма мова: "При можливості ми навіть зараз рекомендуємо, якщо є в кого така можливість відпускати працівників на дистанційну роботу".

Деталі: Ляшко пояснив, що у такому випадку зменшиться кількість людей у  транспорті, зменшиться кількість контактів між людьми і, таким чином, знизиться ризик зараження людей, які одночасно перебувають в обмеженому просторі в закритому приміщенні.

Читайте також: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Що було раніше: Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

11 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ іде на карантин. Зокрема, повідомлялося, що з 12 березня і до кінця місяця усі освітні заклади столиці закривають на карантин, щоб запобігати поширенню коронавірусу.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантинМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
Усі новини...
Реклама: