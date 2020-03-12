МОЗ рекомендує підприємствам відпускати працівників на дистанційну роботу

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Четвер, 12 березня 2020, 12:50

З метою зниження ризику поширення коронавірусної інфекції в Україні МОЗ рекомендує підприємствам, за можливості, відпускати співробітників на дистанційну роботу.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу

Пряма мова: "При можливості ми навіть зараз рекомендуємо, якщо є в кого така можливість відпускати працівників на дистанційну роботу".

Деталі: Ляшко пояснив, що у такому випадку зменшиться кількість людей у  транспорті, зменшиться кількість контактів між людьми і, таким чином, знизиться ризик зараження людей, які одночасно перебувають в обмеженому просторі в закритому приміщенні.

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Що було раніше: Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

11 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ іде на карантин. Зокрема, повідомлялося, що з 12 березня і до кінця місяця усі освітні заклади столиці закривають на карантин, щоб запобігати поширенню коронавірусу.

Українська правда
Теми: коронавірус карантин МОЗ


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