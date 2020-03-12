Минздрав рекомендует предприятиям отпускать работников на дистанционную работу

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Четверг, 12 марта 2020, 12:50

С целью снижения риска распространения коронавирусной инфекции в Украине Минздрав рекомендует предприятиям по возможности отпускать сотрудников на удаленную работу.

Источник: заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга

Прямая речь: "По возможности мы даже сейчас рекомендуем, если есть у кого такая возможность отпускать работников на дистанционную работу".

Детали: Ляшко объяснил, что в таком случае уменьшится количество людей в транспорте, уменьшится количество контактов между людьми и, таким образом, снизится риск заражения людей, одновременно находящихся в ограниченном пространстве в закрытом помещении.

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Что было раньше: Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев идет на карантин. В частности сообщалось, что с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы закрывают на карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Украинская правда
Темы: коронавирус карантин Минздрав


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