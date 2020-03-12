Карантин: Футбольные матчи в Украине будут проходить без зрителей
До 3 апреля 3 матча УПЛ, Кубка Украины и других национальных соревнований будут проходить без зрителей, а Федерация баскетбола решила завершить проведение чемпионата Суперлиги.
Источник: решение Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола, решение исполкома Федерации баскетбола Украины
Детали: Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины об ограничительных мерах в связи с риском эпидемии коронавирусной инфекции, УАФ решила до 3 апреля проводить матчи УПЛ, Кубке Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу без зрителей.
То же самое касается и соревнований областного, районного и городского уровня
УАФ также приостанавливает до 3 апреля проведения всех соревнований ДЮФЛ, футзальных детско-юношеских соревнований и соревнований среди девичьих команд во всех возрастных категориях.
Исполком Федерации баскетбола Украины решил завершить проведение XXIX чемпионатов Украины среди мужских и женских команд сезона 2019/2020 в Дивизионе "А" (Суперлига) и Дивизионе "Б" (Высшая лига).
Финал Чемпионата четырех Кубка Украины среди мужских команд решено перенести на сентябрь 2020 года.
Соревнования среди мужских и женских команд Дивизиона "В" и среди молодежных команд решили приостановить до 3 апреля.
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Что было раньше: Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев идет на карантин. В частности сообщалось, что с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы закрывают на карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.