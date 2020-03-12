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Шестеро поранених на Донбасі бійців – у важкому стані

Четвер, 12 березня 2020, 14:10
Шестеро поранених на Донбасі бійців – у важкому стані

Шестеро поранених українських військових, яких доправили до Дніпра після обстрілу біля Пісків на Донеччині, перебувають у тяжкому стані.

Джерело: головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко , "Радіо Свобода"

Дослівно: "Усі шестеро зазнали тяжких мінно-вибухових поранень.

Стан трьох оцінюють як вкрай тяжкий, двоє з них – у комі, на апаратах штучної вентиляції легенів.

Усі шестеро бійців потребують подальшого лікування у відділенні інтенсивної терапії".

Деталі: Крім того 12 березня дніпровські волонтери організували акцію зі здачі донорської крові для поранених бійців, її здають в обласній станції переливання крові.

Передісторія:

  • 10 березня російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Піски.
  • Загалом 10 березня 3 українських військових загинули, ще 9 зазнали поранень і травм.

Теми: Донбасобстріл
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