Шестеро поранених на Донбасі бійців – у важкому стані
Шестеро поранених українських військових, яких доправили до Дніпра після обстрілу біля Пісків на Донеччині, перебувають у тяжкому стані.
Джерело: головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко , "Радіо Свобода"
Дослівно: "Усі шестеро зазнали тяжких мінно-вибухових поранень.
Стан трьох оцінюють як вкрай тяжкий, двоє з них – у комі, на апаратах штучної вентиляції легенів.
Усі шестеро бійців потребують подальшого лікування у відділенні інтенсивної терапії".
Деталі: Крім того 12 березня дніпровські волонтери організували акцію зі здачі донорської крові для поранених бійців, її здають в обласній станції переливання крові.
Передісторія:
- 10 березня російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Піски.
- Загалом 10 березня 3 українських військових загинули, ще 9 зазнали поранень і травм.