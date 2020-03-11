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У вівторок на Донбасі загинули 3 військових, 7 зазнали поранень, 2 – бойових травм

Середа, 11 березня 2020, 06:30
У вівторок на Донбасі загинули 3 військових, 7 зазнали поранень, 2 – бойових травм

10 березня російські окупаційні війська 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, зокрема по ділянках розведення. Від ворожих обстрілів за цей час загинули 3 військових, 7 зазнали поранень, 2 отримали бойові травмування.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Також, вчора 10 березня, противник тричі відкривав провокаційні обстріли з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї у районі ділянки розведення №3 Богданівка – Петрівське. Підрозділи Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші".

Деталі: Бойовики застосовували заборонену "Мінськом" зброю. Також працювали снайпери. 

Зазначається, що обстріли велись біля Пісків. Там противник використовував протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У штабі також згадали обстріл російськими окупантами військового вантажного автомобілю одного із підрозділів Об’єднаних сил біля Пісків.

Окрім втрат, яких зазнали наші військові внаслідок цього обстрілу, також від ворожих обстрілів загинув ще один військовий. Ще один захисник отримав бойове травмування. 

Повідомляється, що ворог порушував режим припинення вогню біля Новоселівки Другої, Авдіївки, Василівки, Павлополю, Широкиного, Оріхового, Хутора Вільного, Новоолександрівки, Луганського, Миронівського, Новолуганського, Залізного та Новгородського. 

"На усі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогневими ударами давали адекватну відповідь", – йдеться у повідомленні.

Що передувало: У понеділок, 10 березня, російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил на Донбасі. Загинули двоє бійців, ще семеро поранені. Обстріл бойовики вели із-за спин цивільних

Українська правда

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Теми: ДонбасООСРозведення силОб'єднані сили на Донбасі
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