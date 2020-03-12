Шестеро раненых на Донбассе бойцов – в тяжелом состоянии
Четверг, 12 марта 2020, 14:10
Шестеро раненых украинских военных, которых доставили в Днепр после обстрела у Песков в Донецкой области, находятся в тяжелом состоянии.
Источник: главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, "Радио Свобода"
Дословно: "Все шестеро получили тяжелые минно-взрывных ранений.
Состояние трех оценивают как крайне тяжелое, двое из них - в коме, на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Все шестеро бойцов требуют дальнейшего лечения в отделении интенсивной терапии".
Детали: Кроме того, 12 марта днепровские волонтеры организовали акцию по сдаче донорской крови для раненых бойцов, ее сдают в областной станции переливания крови.
Предыстория:
- 10 марта российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески.
- В общем 10 марта 3 украинских военных погибли, еще 9 получили ранения и травмы.