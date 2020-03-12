Шестеро раненых на Донбассе бойцов – в тяжелом состоянии

Шестеро раненых украинских военных, которых доставили в Днепр после обстрела у Песков в Донецкой области, находятся в тяжелом состоянии.

Источник: главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, "Радио Свобода"

Дословно: "Все шестеро получили тяжелые минно-взрывных ранений.

Состояние трех оценивают как крайне тяжелое, двое из них - в коме, на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Все шестеро бойцов требуют дальнейшего лечения в отделении интенсивной терапии".

Детали: Кроме того, 12 марта днепровские волонтеры организовали акцию по сдаче донорской крови для раненых бойцов, ее сдают в областной станции переливания крови.

Предыстория: