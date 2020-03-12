Пандемія Covid 2019 може закінчитися до червня – китайський епідеміолог

Пандемія коронавірусу Covid 2019 у світі може тривати до червня, а у Китаї пік епідемії вже минув – і країна може впоратися з нею ще в березні.

Джерело: "Reuters", "The Straits Times", "Global Times"

Деталі: Досвідчений епідеміолог, старший радник китайського уряду з медицини Чжун Наньшань заявив на прес-конференції 12 березня, що глобальна пандемія коронавірусу може закінчитися до червня, якщо інші країни серйозно поставляться до спалаху і вживуть жорсткі заходи.

Пряма мова Наньшаня: "Моя порада: закликаю всі країни дотримуватися інструкцій ВООЗ та втручатися в національному масштабі. Якщо всі країни зможуть мобілізуватися, це може закінчитися до червня".

Інші подробиці: За словами 83-річного епідеміолога, у Китаї рівень повторного зараження серед тих, хто одужав від коронавірусу, низький.

Китай уже пройшов пік захворюваності – нові випадки у провінції Хубей, де новий коронавірус вперше з’явився у грудні 2019 року, нарешті стали поодинокими.

Речник китайської Національної комісії з охорони здоров'я Мі Фенг сказав, що "загалом пік епідемії минув для Китаю" і "кількість нових випадків падає".

Провідний епідеміолог із міста Ухань Лі Ланчжуань, яка є членом Китайської інженерної академії та експертом Національної комісії з охорони здоров'я, заявила, що Ухань може до кінця березня "звести до нуля" всі випадки інфікування коронавірусом.

За її словами, після завершення клінічних тестів у фахівців буде більше противірусних препаратів із кращим ефектом проти COVID-19.

Лі вважає, що в умовах пандемії досвід Китаю у боротьбі з вірусом може допомогти іншим країнам.

За її словами, на даний час десятки китайських провінцій та муніципалітетів зафіксували "нульовий приріст" у підтверджених випадках, однак роботу з профілактики та боротьби з вірусом треба продовжити – і уникати інфекцій, що надходять із-за кордону.

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