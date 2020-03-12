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Пандемия Covid 2019 может закончиться до июня – китайский эпидемиолог

Четверг, 12 марта 2020, 14:13
Пандемия Covid 2019 может закончиться до июня – китайский эпидемиолог

Пандемия коронавируса Covid 2019 в мире может продолжаться до июня, а в Китае пик эпидемии уже прошел – и страна может справиться с ней еще в марте.

Источник: "Reuters", "The Straits Times", "Global Times"

Детали: Опытный эпидемиолог, старший советник китайского правительства по медицине Чжун Наньшань заявил на пресс-конференции 12 марта, что глобальная пандемия коронавируса может закончиться до июня, если другие страны серьезно отнесутся ко вспышке и примут жесткие меры.

Прямая речь Наньшаня: "Мой совет: призываю все страны следовать инструкциям ВОЗ и вмешиваться в национальном масштабе. Если все страны смогут мобилизоваться, это может закончиться до июня".

Другие подробности: По словам 83-летнего эпидемиолога, в Китае уровень повторного заражения среди тех, кто оправился от коронавируса, низкий.

Китай уже прошел пик заболеваемости – новые случаи в провинции Хубэй, где новый коронавирус впервые появился в декабре 2019 года, наконец-то стали единичными.

Представитель китайской Национальной комиссии по здравоохранению Ми Фенг сказал, что "в целом пик эпидемии прошел для Китая" и "количество новых случаев падает".

Карта распространения Covid 2019 по состоянию на 11 марта 2020 года
Карта распространения Covid 2019 по состоянию на 11 марта 2020 года
Time

Ведущий эпидемиолог из города Ухань Ли Ланчжуань, которая является членом Китайской инженерной академии и экспертом Национальной комиссии по охране здоровья, заявила, что Ухань может до конца марта "свести к нулю" все случаи инфицирования коронавирусом.

По ее словам, после завершения клинических тестов у специалистов будет больше противовирусных препаратов с лучшим эффектом против COVID-19.

Ли считает, что в условиях пандемии опыт Китая в борьбе с вирусом может помочь другим странам.

По ее словам, в настоящее время десятки китайских провинций и муниципалитетов зафиксировали "нулевой прирост" в подтвержденных случаях, однако работу по профилактике и борьбе с вирусом надо продолжить – и избегать инфекций, поступающих из-за границы.

 
Динамика развития коронавируса
Центр Джона Хопкинса

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Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Предыстория:

  • За зиму 2019-2020 гг новый коронавирус распространился в Китае, а затем разошелся по всему миру – он зафиксирован уже в 116 странах или территориях, всего 127 750 человек заразились (две трети, 80,9 тысяч, – в Китае), 4 717 человек умерли, 68 307 – выздоровели.
  • 11 марта Кабинет министров решил ввести ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Введено ограничение на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Также запланирован трехнедельный "карантина" в учебных заведениях.
  • Киевские власти отдельно ввели ограничительные меры: с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы будут закрыты, массовые собрания будут разрешены максимум на 60 человек.

Алена Рощенко, УП

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияКитаймир
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