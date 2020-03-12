Пандемия Covid 2019 может закончиться до июня – китайский эпидемиолог

Пандемия коронавируса Covid 2019 в мире может продолжаться до июня, а в Китае пик эпидемии уже прошел – и страна может справиться с ней еще в марте.

Источник: "Reuters", "The Straits Times", "Global Times"

Детали: Опытный эпидемиолог, старший советник китайского правительства по медицине Чжун Наньшань заявил на пресс-конференции 12 марта, что глобальная пандемия коронавируса может закончиться до июня, если другие страны серьезно отнесутся ко вспышке и примут жесткие меры.

Прямая речь Наньшаня: "Мой совет: призываю все страны следовать инструкциям ВОЗ и вмешиваться в национальном масштабе. Если все страны смогут мобилизоваться, это может закончиться до июня".

Другие подробности: По словам 83-летнего эпидемиолога, в Китае уровень повторного заражения среди тех, кто оправился от коронавируса, низкий.

Китай уже прошел пик заболеваемости – новые случаи в провинции Хубэй, где новый коронавирус впервые появился в декабре 2019 года, наконец-то стали единичными.

Представитель китайской Национальной комиссии по здравоохранению Ми Фенг сказал, что "в целом пик эпидемии прошел для Китая" и "количество новых случаев падает".

Ведущий эпидемиолог из города Ухань Ли Ланчжуань, которая является членом Китайской инженерной академии и экспертом Национальной комиссии по охране здоровья, заявила, что Ухань может до конца марта "свести к нулю" все случаи инфицирования коронавирусом.

По ее словам, после завершения клинических тестов у специалистов будет больше противовирусных препаратов с лучшим эффектом против COVID-19.

Ли считает, что в условиях пандемии опыт Китая в борьбе с вирусом может помочь другим странам.

По ее словам, в настоящее время десятки китайских провинций и муниципалитетов зафиксировали "нулевой прирост" в подтвержденных случаях, однако работу по профилактике и борьбе с вирусом надо продолжить – и избегать инфекций, поступающих из-за границы.

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