Пандемия Covid 2019 может закончиться до июня – китайский эпидемиолог
Пандемия коронавируса Covid 2019 в мире может продолжаться до июня, а в Китае пик эпидемии уже прошел – и страна может справиться с ней еще в марте.
Источник: "Reuters", "The Straits Times", "Global Times"
Детали: Опытный эпидемиолог, старший советник китайского правительства по медицине Чжун Наньшань заявил на пресс-конференции 12 марта, что глобальная пандемия коронавируса может закончиться до июня, если другие страны серьезно отнесутся ко вспышке и примут жесткие меры.
Прямая речь Наньшаня: "Мой совет: призываю все страны следовать инструкциям ВОЗ и вмешиваться в национальном масштабе. Если все страны смогут мобилизоваться, это может закончиться до июня".
Другие подробности: По словам 83-летнего эпидемиолога, в Китае уровень повторного заражения среди тех, кто оправился от коронавируса, низкий.
Китай уже прошел пик заболеваемости – новые случаи в провинции Хубэй, где новый коронавирус впервые появился в декабре 2019 года, наконец-то стали единичными.
Представитель китайской Национальной комиссии по здравоохранению Ми Фенг сказал, что "в целом пик эпидемии прошел для Китая" и "количество новых случаев падает".
Ведущий эпидемиолог из города Ухань Ли Ланчжуань, которая является членом Китайской инженерной академии и экспертом Национальной комиссии по охране здоровья, заявила, что Ухань может до конца марта "свести к нулю" все случаи инфицирования коронавирусом.
По ее словам, после завершения клинических тестов у специалистов будет больше противовирусных препаратов с лучшим эффектом против COVID-19.
Ли считает, что в условиях пандемии опыт Китая в борьбе с вирусом может помочь другим странам.
По ее словам, в настоящее время десятки китайских провинций и муниципалитетов зафиксировали "нулевой прирост" в подтвержденных случаях, однако работу по профилактике и борьбе с вирусом надо продолжить – и избегать инфекций, поступающих из-за границы.
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Предыстория:
- За зиму 2019-2020 гг новый коронавирус распространился в Китае, а затем разошелся по всему миру – он зафиксирован уже в 116 странах или территориях, всего 127 750 человек заразились (две трети, 80,9 тысяч, – в Китае), 4 717 человек умерли, 68 307 – выздоровели.
- 11 марта Кабинет министров решил ввести ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Введено ограничение на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Также запланирован трехнедельный "карантина" в учебных заведениях.
- Киевские власти отдельно ввели ограничительные меры: с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы будут закрыты, массовые собрания будут разрешены максимум на 60 человек.