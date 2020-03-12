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МЗС радить українцям не відвідувати уражені коронавірусом штати Америки

Четвер, 12 березня 2020, 14:43
МЗС радить українцям не відвідувати уражені коронавірусом штати Америки

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям, які перебувають на території США, уникати відвідання уражених вірусом штатів та повідомити про своє місце перебування і контактні дані до найближчої дипломатичної установи України.

Джерело: пресслужба МЗС

Дослівно: "Співвітчизникам, які продовжують перебувати на території США, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, уникати відвідання уражених вірусом штатів, повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої дипломатичної установи України, а також зареєструватися на вебресурсі "ДРУГ", слідкувати за рекомендаціями подорожуючим на сайті МЗС України та вебресурсі "Поради подорожуючим від Консульської служби України".

Деталі: В МЗС нагадали, що з 13 березня уряд США запроваджує 30-денне обмеження на в’їзд іноземних громадян з низки країн Європи з метою протидії поширенню коронавірусу COVID-19.

Ці обмеження на в’їзд стосуються іноземних громадян, у тому числі українців, які упродовж останніх 14 днів перебували на території будь-якої з 26 європейських країн, що не мають між собою внутрішніх кордонів – Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Італії, Латвії, Литви, Ліхтенштейну, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції та Швейцарії.

У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникненні загрози життю і здоров’ю, МЗС рекомендує громадянам України невідкладно звертатися до найближчої дипломатичної установи України або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

Також радять дотримуватися рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та органів охорони здоров’я України.

Що бало раніше: Президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати всі подорожі з Європи до США терміном на 30 днів. Обмеження не стосуватиметься сполучення з Великою Британією.

Передісторія: 

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом

Українська правда

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Теми: МЗСкоронавірусСША
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