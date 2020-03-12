Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США призупиняють сполучення з Європою через коронавірус

Четвер, 12 березня 2020, 02:20
США призупиняють сполучення з Європою через коронавірус

Президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати всі подорожі з Європи до США терміном на 30 днів. Обмеження не стосуватиметься сполучення з Великою Британією.

Джерело: звернення президента США Дональда Трампа до нації

Пряма мова: "Ми призупинимо всі поїздки з Європи до Сполучених Штатів на найближчі 30 днів. Нові правила наберуть чинності в п'ятницю опівночі. Ці обмеження будуть коригуватися відповідно до умов на місцях".

Деталі: Деякі громадяни США таки зможуть повернутися в країну, якщо вони пройдуть медичну перевірку.

Нагадаємо:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом
  • Через коронавірус в країні розширили карантин на всю територію, а українців закликали утриматися від поїздок до Італії.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАЄСкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
США
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Не у містах і записуючи локації: Україна має п’ять принципів використання касетних боєприпасів
Останні новини
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
Усі новини...
Реклама: