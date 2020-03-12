Президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати всі подорожі з Європи до США терміном на 30 днів. Обмеження не стосуватиметься сполучення з Великою Британією.

Джерело: звернення президента США Дональда Трампа до нації

Пряма мова: "Ми призупинимо всі поїздки з Європи до Сполучених Штатів на найближчі 30 днів. Нові правила наберуть чинності в п'ятницю опівночі. Ці обмеження будуть коригуватися відповідно до умов на місцях".

Деталі: Деякі громадяни США таки зможуть повернутися в країну, якщо вони пройдуть медичну перевірку.

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