США призупиняють сполучення з Європою через коронавірус
Четвер, 12 березня 2020, 02:20
Президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати всі подорожі з Європи до США терміном на 30 днів. Обмеження не стосуватиметься сполучення з Великою Британією.
Джерело: звернення президента США Дональда Трампа до нації
Пряма мова: "Ми призупинимо всі поїздки з Європи до Сполучених Штатів на найближчі 30 днів. Нові правила наберуть чинності в п'ятницю опівночі. Ці обмеження будуть коригуватися відповідно до умов на місцях".
Деталі: Деякі громадяни США таки зможуть повернутися в країну, якщо вони пройдуть медичну перевірку.
Нагадаємо:
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
- 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом.
- Через коронавірус в країні розширили карантин на всю територію, а українців закликали утриматися від поїздок до Італії.