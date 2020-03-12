МИД советует украинцам не посещать пораженные коронавирусом штаты Америки

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам, которые находятся на территории США, избегать посещения пораженных вирусом штатов и сообщить о своем местонахождении и контактных данных в ближайшее дипломатическое учреждение Украины.

Источник: пресс-служба МИД

Дословно: "Соотечественникам, которые продолжают находиться на территории США, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных вирусом штатов, сообщить о своем местонахождении и контактных данных в ближайшее дипломатическое учреждение Украины, а также зарегистрироваться на веб-ресурсе "ДРУГ", следить за рекомендациями путешествующим на сайте МИД Украины и веб-ресурсе "Советы путешественникам от Консульской службы Украины".

Детали: В МИД напомнили, что с 13 марта правительство США вводит 30-дневное ограничение на въезд иностранных граждан из ряда стран Европы с целью противодействия распространению коронавируса COVID-19.

Эти ограничения на въезд касаются иностранных граждан, в том числе украинцев, которые на протяжении последних 14 дней находились на территории любой из 26 европейских стран, не имеющих между собой внутренних границ – Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии , Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Швейцарии.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, МИД рекомендует гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044- 238-16-57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

Также советуют придерживаться рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и органов здравоохранения Украины.

Что было раньше: Президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить все путешествия из Европы в США сроком на 30 дней. Ограничение не коснется сообщение с Великобританией.

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