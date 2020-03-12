Прокуратура та СБУ створюють реєстр іноземців, які незаконно їздили в Крим

Служба безпеки та прокуратура Автономної республіки Крим створюють реєстр іноземців-порушників, які незаконно відвідували окуповану територію півострова.

Джерело: коментар прокурора АР Крим Ігоря Поночовного "Українській правді"

Пряма мова: "Інформація, якою володіє прокуратура автономії та Головне управління Служби безпеки України АР Крим, стосовно осіб, що порушували порядок в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію півострова Крим, буде систематизована у своєрідному реєстрі, що дасть змогу оперативно реагувати на спроби порушників потрапити до України…

Звичайно, це не державний реєстр, проте своєчасне отримання відповідними органами інформації дасть змогу вчасно реагувати на спроби в’їзду порушників до України та притягувати їх до передбаченої відповідальності".

Деталі: Інформацію про порушників будуть передавати до Державної прикордонної служби.

Крім того, якщо хтось із цих осіб з’явиться на українському кордоні, прокурори та слідчі СБУ будуть проводити з ними необхідні слідчі дії.

Наразі ще невідомо, чи буде реєстр оприлюднений у відкритому доступі. Це питання поки вирішується.

Довідково: Приїзд до Криму не з материкової України, а, наприклад, з території Росії, є порушенням українського закону. Такі дії кваліфікуються як незаконний перетин державного кордону, адже офіційні пункти пропуску наразі працюють лише на адмінмежі з материковою Україною.

Для громадянина України таке порушення загрожує штрафом, для іноземця – забороною на в’їзд у країну.

Періодично на кордоні завертають іноземців через відвідини Криму та забороняють їм в'їзд на 3 роки. Водночас, іноді прикордонники все ж пропускають порушників в Україну, потім пояснюючи, що не змогли встановити фактів незаконних вояжів.