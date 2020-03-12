Прокуратура и СБУ создают реестр иностранцев, незаконно ездивших в Крым

Служба безопасности и прокуратура Автономной республики Крым создают реестр иностранцев-нарушителей, которые незаконно посещали оккупированную территорию полуострова.

Источник: комментарий прокурора АР Крым Игоря Поночовного "Украинской правде"

Прямая речь: "Информация, которой владеет прокуратура автономии и Главное управление Службы безопасности Украины АР Крым, в отношении лиц, нарушавших порядок въезда/выезда на временно оккупированную территорию полуострова Крым, будет систематизирована в своеобразном реестре, что позволит оперативно реагировать на попытки нарушителей попасть в Украину...

Конечно, это не государственный реестр, однако своевременное получение соответствующими органами информации позволит своевременно реагировать на попытки въезда нарушителей в Украину и привлекать их к предусмотренной ответственности".

Детали: Информацию о нарушителях будут передавать в Государственную пограничную службу.

Кроме того, если кто-то из этих лиц появится на украинской границе, прокуроры и следователи СБУ будут проводить с ними необходимые следственные действия.

Сейчас еще неизвестно, будет ли реестр опубликован в открытом доступе. Этот вопрос пока решается.

Справка: Приезд в Крым не с материковой Украины, а, например, с территории России, является нарушением украинского закона. Такие действия квалифицируются как незаконное пересечение государственной границы, так как официальные пункты пропуска сейчас работают только на админгранице с материковой Украиной.

Для гражданина Украины такое нарушение грозит штрафом, для иностранца – запретом на въезд в страну.

Периодически на границе заворачивают иностранцев из-за посещений Крыма и запрещают им въезд на 3 года. В то же время, иногда пограничники все же пропускают нарушителей в Украину, потом объясняя, что не смогли установить фактов незаконных вояжей.