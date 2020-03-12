УЕФА отменит Евро-2020 из-за коронавируса – СМИ

Союз европейских футбольных ассоциаций планирует перенести чемпионат Европы 2020 на 2021 год из-за коронавируса.

Источник: L'Equipe

Детали: На вторник 17 марта УЕФА пригласила представительства 55 ассоциаций-членов с руководством Европейской ассоциации европейских клубов и чемпионатов и представителем FIFPro (ассоциации игроков) на заседание в режиме видеоконференции для обсуждения реакции европейского футбола на пандемию коронавируса.

Дебаты будут касаться всех национальных и европейских соревнований, включая Евро-2020.

По информации французского издания, ожидается, что УЕФА во вторник объявит об остановке матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса, а также о переносе Евро на 2021 года.

Национальные чемпионаты также планируют прервать, даже если они не организованы непосредственно УЕФА.

Предыстория: