УЕФА отменит Евро-2020 из-за коронавируса – СМИ
Союз европейских футбольных ассоциаций планирует перенести чемпионат Европы 2020 на 2021 год из-за коронавируса.
Источник: L'Equipe
Детали: На вторник 17 марта УЕФА пригласила представительства 55 ассоциаций-членов с руководством Европейской ассоциации европейских клубов и чемпионатов и представителем FIFPro (ассоциации игроков) на заседание в режиме видеоконференции для обсуждения реакции европейского футбола на пандемию коронавируса.
Дебаты будут касаться всех национальных и европейских соревнований, включая Евро-2020.
По информации французского издания, ожидается, что УЕФА во вторник объявит об остановке матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса, а также о переносе Евро на 2021 года.
Национальные чемпионаты также планируют прервать, даже если они не организованы непосредственно УЕФА.
Предыстория:
- В 2020 году континентальное первенство было запланировано на период с 12 июня по 12 июля в 12 странах Европы.
- Высказывалось опасение, что переезды болельщиков между странами могут существенно добавить проблем в борьбе с коронавирусом.
- В финальную часть Евро-2020 пробилась и сборная Украины. Жребий определил команде Андрея Шевченко группу С с Нидерландами и Австрией. Третий соперник должен был определится после плей-офф Лиги Наций.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.