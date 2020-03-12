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В Украине еще два человека заболели коронавирусом

Четверг, 12 марта 2020, 18:10
В Украине еще два человека заболели коронавирусом
РБК-Украина

В Украине зафиксировали два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Источник: МОЗ

Дословно: "В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновецкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней".

Детали: Указывается, что пациентов изолировали, им предоставляется симптоматическое лечение, происходит работа с контактами. Таким образом в Украине уже 3 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Что было раньше: Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.

Первый случай заболевания коронавирусом в Украине был зафиксирован 3 марта в Черновцах. Инфицированный – местный житель, который вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

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Украинская правда

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Темы: коронавирускарантин
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