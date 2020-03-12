Зеленський зробив ексміністерку заступницею Єрмака

Президент Володимир Зеленський призначив ексміністра соцполітики Юлію Соколовську заступником глави Офісу президента.

Джерело: указ глави держави від 12 березня

Дослівно: "Призначити Соколовську Юлію Сергіївну заступником керівника Офісу президента України".

Що передувало: 34-річна Юлія Соколовська обіймала посаду міністра соціальної політики з 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020 року.

Довідково: Соколовська – випускниця Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "Облік і аудит". Також закінчила Національну академію державного управління при президентові України.

Після закінчення університету працювала у девелоперській компанії "Міракс груп", яка збанкрутувала. У 2009 році стала начальником відділу організаційної та аналітичної роботи Департаменту економіки та інвестицій КМДА.

Після Революції Гідності була призначена директором департаменту документообігу Мінекономіки.

У 2016 році Соколовська перейшла на роботу до Мінфіну, де очолила департамент витрат бюджету соціальної сфери, що займався питаннями фінансування сфери охорони здоров'я, спорту та молоді.

З 2017 року працювала в проектах USAID, де займалась впровадженням реформи охорони здоров'я, відповідала за аналіз мережі лікарень та впровадження електронної системи охорони здоров'я.