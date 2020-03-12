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Зеленский сделал экс-министра заместителем Ермака

Четверг, 12 марта 2020, 18:41
Зеленский сделал экс-министра заместителем Ермака

Президент Владимир Зеленский назначил экс-министра соцполитики Юлию Соколовскую заместителем главы Офиса президента.

Источник: указ главы государства от 12 марта

Дословно: "Назначить Соколовскую Юлию Сергеевну заместителем руководителя Офиса президента Украины".

Что предшествовало: 34-летняя Юлия Соколовская занимала должность министра социальной политики с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года.

Справка: Соколовская – выпускница Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана по специальности "Учет и аудит". Также закончила Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

После окончания университета работала в девелоперской компании "Миракс групп", которая обанкротилась. В 2009 году стала начальником отдела организационной и аналитической работы Департамента экономики и инвестиций КГГА.

После Революции Достоинства была назначена директором департамента документооборота Минэкономики.

В 2016 году Соколовская перешла на работу в Минфин, где возглавила департамент расходов бюджета социальной сферы, занимался вопросами финансирования сферы здравоохранения, спорта и молодежи.

С 2017 года работала в проектах USAID, где занималась внедрением реформы здравоохранения, отвечала за анализ сети больниц и внедрение электронной системы здравоохранения.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийАндрей ЕрмакОфис президента
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