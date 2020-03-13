У Зеленського підтвердили, що він збирає РНБО
Рада національної безпеки й оборони збереться на засідання на 12:30 п’ятниці, на ньому розглянуть пов’язані з безпекою питання.
Джерело: співрозмовники "Української правди", "Укрінформ" із посиланням на пресслужбу Офісу президента
Пряма мова: "Сьогодні буде засідання РНБО. Деталі засідання буде повідомлено по завершенні".
Деталі: На засідання Радбезу виносяться "питання, пов’язані з безпековою ситуацією в країні".
За даними УП, засідання розпочнеться о 12:30.
Перед цим, очевидно, відбудеться виїзне засідання уряду за участю президента Володимира Зеленського: Кабмін запланував його на 11:00-12:30 п’ятниці.
Напередодні джерела УП повідомили, що РНБО проведе 13 березня засідання, на якому обговорять подальші заходи для боротьби із поширенням коронавірусу і можливе закриття кордонів України.