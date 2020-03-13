У Зеленського підтвердили, що він збирає РНБО

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П'ятниця, 13 березня 2020, 10:05

Рада національної безпеки й оборони збереться на засідання на 12:30 п’ятниці, на ньому розглянуть пов’язані з безпекою питання.

Джерело: співрозмовники "Української правди", "Укрінформ" із посиланням на пресслужбу Офісу президента

Пряма мова: "Сьогодні буде засідання РНБО. Деталі засідання буде повідомлено по завершенні".

Деталі:  На засідання Радбезу виносяться "питання, пов’язані з безпековою ситуацією в країні".

За даними УП, засідання розпочнеться о 12:30.

Перед цим, очевидно, відбудеться виїзне засідання уряду за участю президента Володимира Зеленського: Кабмін запланував його на 11:00-12:30 п’ятниці.

Напередодні джерела УП повідомили, що РНБО проведе 13 березня засідання, на якому обговорять подальші заходи для боротьби із поширенням коронавірусу і можливе закриття кордонів України.

Теми: Зеленський РНБО карантин коронавірус Covid-2019


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