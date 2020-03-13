У Зеленского подтвердили, что он собирает СНБО

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Пятница, 13 марта 2020, 10:05

Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание на 12:30 пятницы, на нем рассмотрят связанные с безопасностью вопросы.

Источник: собеседники "Украинской правды", "Укринформ" со ссылкой на пресс службу Офиса президента

Дословно ОПУ: "Сегодня будет заседание СНБО. Детали заседания будет сообщено после завершения".

Детали: На заседание Совбеза выносятся "вопросы, связанные с ситуацией в сфере безопасности в стране".

По данным УП, заседание начнется в 12:30.

Перед этим, очевидно, состоится выездное заседание правительства с участием президента Владимира Зеленского: Кабмин запланировал его на 11:00-12:30 пятницы.

Темы: Зеленский СНБО карантин коронавирус Covid-2019


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