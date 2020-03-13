Коронавірус в Україні: РНБО буде вирішувати, чи закривати кордони
Рада національної безпеки і оборони 13 березня проведе засідання, на якому обговорять подальші заходи для боротьби із поширенням коронавірусу в Україні.
Джерело: співрозмовник УП із оточення президента
Деталі: На засіданні планується розглянути питання закриття кордонів, а саме в якому форматі це можливо зробити.
Що передувало: В Україні загалом зафіксовано 3 випадки зараження китайським коронавірусом. Про два останніх випадки стало відомо ввечері 12 березня. COVID-19 підтвердили у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
Першим, у кого виявили хворобу, був житель Чернівців. Він разом із дружиною повернувся після подорожі Італією.
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Нагадаємо:
- Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.