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У Кремлі заявили, що Путін проти культу особи Путіна

П'ятниця, 13 березня 2020, 11:34
У Кремлі заявили, що Путін проти культу особи Путіна

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін виступає проти культу своєї особистості.

Джерело: російський Інтерфакс

Пряма мова: "Культ особистості Володимира Путіна – це те, з чим категорично не згоден Володимир Путін. Він давно чітко сформулював своє ставлення до будь-яких проявів культу особи Володимира Путіна, йому це безумовно не подобається, і він з цим не згоден".

Деталі: Так Пєсков відповів на питання, чи стежать в Кремлі за голосуванням в регіональних Законодавчих зборах стосовно закону про внесення змін до Конституції і чи не побоюються такого явища, як культ особистості Путіна.

Що було раніше: Державна Дума Російської Федерації підтримала поправку до Конституції РФ про обнулення президентських термінів.

Сам Путін, виступаючи перед голосуванням, заявив, що нібито не підтримує ідею зняти ліміт числа термінів повноважень президента РФ, але заявив, що президентські терміни можуть бути обнулені, якщо відповідну поправку підтримає Конституційний суд.

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Передісторія:

  • 20 січня президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроект про зміни до Конституції Росії. В основу ініціативи лягли тези, озвучені Путіним у посланні Федеральним зборам 15 січня, які стосувалися, зокрема, розширення повноважень парламенту і нових критеріїв до кандидатів у президенти.
  • 22 квітняпланується провести всеросійське голосування з приводу зміни Конституції РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосія
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