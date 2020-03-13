В Кремле заявили, что Путин против культа личности Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступает против культа своей личности.

Источник: российский Интерфакс

Прямая речь: "Культ личности Владимира Путина – это то, с чем категорически не согласен Владимир Путин. Он давно четко сформулировал свое отношение к любым проявлениям культа личности Владимира Путина, ему это определенно не нравится, и он с этим не согласен".

Детали: Так Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за голосованием в региональных заксобраниях по закону о внесении изменений в Конституцию и не опасаются ли такого явления, как культ личности Путина.

Что было раньше: Государственная Дума Российской Федерации поддержала поправку к Конституции РФ об обнулении президентских сроков.

Сам Путин, выступая перед голосованием, заявил, что будто бы не поддерживает идею снять лимит числа сроков полномочий президента РФ, но заявил, что президентские сроки могут быть обнулены, если соответствующую поправку поддержит Конституционный суд.

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