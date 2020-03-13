Денісова: Українські політв’язні у РФ потребують меддопомоги
Eповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про погіршення стану здоров’я українських політв’язнів в Росії.
Джерело: Денісова у Facebook
Пряма мова: "Через критичний стан здоров’я український політв’язень Джеміль Гафаров терміново потребує зміни запобіжного заходу, а Осман Сейтумеров, якому вчора обрали запобіжний захід потребує медичної допомоги".
Деталі: За словами Денісової, медико-соціальна експертиза підтвердила, що стан здоров’я Джеміля Гафарова погіршується. Йому була змінена група інвалідності з ІІІ на ІІ.
Також вона повідомила, що інший політв’язень Осман Сейтумеров, якого утримують у СІЗО в окупованому Севастополі, потребує медичної допомоги, адже скаржиться на сильні головні болі та загострення хронічного гастриту.
Омбудсмен вимагає від уповноваженого з прав людини у РФ Тетяни Москалькової негайно відреагувати на всі вказані порушення прав незаконно утримуваних українців.
Зокрема, йдеться про отримання Джемілем Гафаровим результатів його обстежень, забезпечення повного медичного огляду та надання кваліфікованого лікування.
Передісторія:
- Співробітники ФСБ Росії затримали Джеміля Гафарова 27 березня 2019 року під час масових облав у будинках активістів громадського об’єднання "Кримська солідарність".
- 11 березня 2020 року внаслідок обшуку спецслужбами ФСБ домівок кримських татар у Бахчисараї, було затримано 5 кримських татар, серед яких був Осман Сейтумеров.
- Омбудсмен України повідомила, що у фігуранта Джеміля Гафарова дуже погіршилося здоров'я в СІЗО №1 Сімферополя, але окупанти ігнорують запити на надання медичної допомоги.