Денісова: Українські політв’язні у РФ потребують меддопомоги

Eповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про погіршення стану здоров’я українських політв’язнів в Росії.

Джерело: Денісова у Facebook

Пряма мова: "Через критичний стан здоров’я український політв’язень Джеміль Гафаров терміново потребує зміни запобіжного заходу, а Осман Сейтумеров, якому вчора обрали запобіжний захід потребує медичної допомоги".

Деталі: За словами Денісової, медико-соціальна експертиза підтвердила, що стан здоров’я Джеміля Гафарова погіршується. Йому була змінена група інвалідності з ІІІ на ІІ.

Також вона повідомила, що інший політв’язень Осман Сейтумеров, якого утримують у СІЗО в окупованому Севастополі, потребує медичної допомоги, адже скаржиться на сильні головні болі та загострення хронічного гастриту.

Омбудсмен вимагає від уповноваженого з прав людини у РФ Тетяни Москалькової негайно відреагувати на всі вказані порушення прав незаконно утримуваних українців.

Зокрема, йдеться про отримання Джемілем Гафаровим результатів його обстежень, забезпечення повного медичного огляду та надання кваліфікованого лікування.

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