Денисова: Украинским политзаключенным в РФ необходима медпомощь
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья украинских политзаключенных в России.
Источник: Денисова в Facebook
Прямая речь: "Из-за критического состояния здоровья украинский политзаключенный Джемиль Гафаров срочно нуждается в изменении меры пресечения, а Осман Сейтумеров, которому вчера избрали меру пресечения нуждается в медицинской помощи".
Детали: По словам Денисовой, медико-социальная экспертиза подтвердила, что состояние здоровья Джемиля Гафарова ухудшается. Ему была изменена группа инвалидности с III на II.
Также она сообщила, что другой политзаключенный Осман Сейтумеров, которого удерживают в СИЗО в оккупированном Севастополе, нуждается в медицинской помощи, поскольку жалуется на сильные головные боли и обострение хронического гастрита.
Омбудсмен требует от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой немедленно отреагировать на все указанные нарушения прав незаконно удерживаемых украинцев.
В частности, речь идет о получении Джемилем Гафаровым результатов его обследования, обеспечении полного медицинского осмотра и предоставлении квалифицированного лечения.
Предыстория:
- Сотрудники ФСБ России задержали Джемиля Гафарова 27 марта 2019 года во время массовых облав домов активистов общественного объединения "Крымская солидарность".
- 11 марта 2020 года в результате обыска спецслужбами ФСБ домов крымских татар Бахчисарае, были задержаны 5 крымских татар, среди которых был Осман Сейтумеров.
- Омбудсмен Украины сообщила, что у фигуранта Джемиля Гафарова очень ухудшилось здоровье в СИЗО № 1 Симферополя, но оккупанты игнорируют запросы на оказание медицинской помощи.