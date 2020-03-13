Денисова: Украинским политзаключенным в РФ необходима медпомощь

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Пятница, 13 марта 2020, 15:06

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья украинских политзаключенных в России.

Источник: Денисова в Facebook

Прямая речь: "Из-за критического состояния здоровья украинский политзаключенный Джемиль Гафаров срочно нуждается в изменении меры пресечения, а Осман Сейтумеров, которому вчера избрали меру пресечения нуждается в медицинской помощи".

Детали: По словам Денисовой, медико-социальная экспертиза подтвердила, что состояние здоровья Джемиля Гафарова ухудшается. Ему была изменена группа инвалидности с III на II.

Также она сообщила, что другой политзаключенный Осман Сейтумеров, которого удерживают в СИЗО в оккупированном Севастополе, нуждается в медицинской помощи, поскольку жалуется на сильные головные боли и обострение хронического гастрита.

Омбудсмен требует от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой немедленно отреагировать на все указанные нарушения прав незаконно удерживаемых украинцев.

В частности, речь идет о получении Джемилем Гафаровым результатов его обследования, обеспечении полного медицинского осмотра и предоставлении квалифицированного лечения.

Предыстория:

  • Сотрудники ФСБ России задержали Джемиля Гафарова 27 марта 2019 года во время массовых облав домов активистов общественного объединения "Крымская солидарность".
  • 11 марта 2020 года в результате обыска спецслужбами ФСБ домов крымских татар Бахчисарае, были задержаны 5 крымских татар, среди которых был Осман Сейтумеров.
  • Омбудсмен Украины сообщил, что у фигуранта Джемиля Гафарова очень ухудшилось здоровье в СИЗО № 1 Симферополя, но оккупанты игнорируют запросы на оказание медицинской помощи.

Темы: политзаключенные заложники права человека


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