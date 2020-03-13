Влада пояснила, кого можуть торкнутися обмеження у використанні води

У випадку маловоддя обмеження у використанні води торкнуться гідроелектростанцій, промислових підприємств та водного транспорту, а для потреб населення і зрошення формують запаси води.

Джерело: відповідь Державного агентства водних ресурсів України на запит "Української правди" щодо ймовірного обмеження прав водокористувачів

Дослівно: "Відповідно до статті 45 Водного кодексу України обмеження прав водокористувачів чи зміна умов водокористування можливі у разі маловоддя. Тобто при зниженні водності річок, з яких здійснюється забір води відповідно до дозволу на спеціальне водокористування, можливе обмеження на забір води.

Обмеження будуть стосуватися гідроенергетики, водного транспорту, промисловості.

Оскільки основне зрошення країни зосереджене на півдні (Херсонська, Миколаївська та Запорізька області), то для цього вже проводиться наповнення каскаду дніпровських водосховищ. Тобто у разі дефіциту води, пріоритетність буде надаватись використанню води для питних і побутових потреб населення та для зрошення".

Деталі: У Держагентстві уточнили, що найбільш вразливими є басейни річок Рось, Південний Буг, Сіверський Донець, притоки Середнього Дніпра.

Передісторія:

3 березня Державне агентство водних ресурсів України попередило про можливі обмеження прав водокористувачів у використанні води у випадку маловоддя.

Міжвідомча комісія з узгодження режимів роботи дніпровських та дністровських водосховищ узгодила режими роботи водосховищ на березень 2020 року, а надалі Український гідрометцентр до 2 числа кожного місяця надаватиме інформацію щодо маловоддя.

Засідання міжвідомчої комісії з узгодження режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем річки Рось суббасейну середнього Дніпра на весну-літо 2020 року, яке планується на 16 березня, відбудеться у телефонному режимі з наданням письмових пропозицій у зв'язку зі заходами з протидії поширенню коронавірусу.

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